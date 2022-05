Ronnie Hawkins overleden

Ronnie Hawkins is afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was al enige tijd ziek. Twintig jaar geleden werd Hawkins al eens opgegeven toen bleek dat hij leed aan alvleesklierkanker. Tegen alle verwachtingen in genas The Hawk, iets wat hij toeschreef aan het gebruik van geneeskrachtige kruiden.

Hawkins werd geboren in Arkansas, maar verhuisde eind jaren ’50 naar Canada, waar hij ook zijn grootste successen vierde en – ondanks zijn Amerikaanse roots – uitgroeide tot een nationaal symbool.

Meer nog dan door zijn eigen muziek werd Hawkins bekend als mentor van The Band, één van de meest invloedrijke bands uit de geschiedenis. The Band mag dan uiteindelijk veel groter zijn geworden dan Hawkins ooit geweest is, maar Levon Helm, Rick Danko, Robbie Robertson, Garcia Manuel en Garth Hudson hebben altijd erkend dat ze het vak geleerd hebben tijdens hun talloze optredens als begeleidingsband van The Hawk.

The Hawk tijdens het afscheidsconcert van The Band:

Hawkins’ versie van Suzie Q, geschreven door zijn neef Dale Hawkins:

Uitgelichte afbeelding: Ronnie_Hawkins_Star_on_Canada’s_Walk_of_Fame – By Tabercil – Self-photographed, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7023563