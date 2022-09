Roger Waters cancelt zichzelf met toejuichen Russische invasie Oekraïne

Roger Waters heeft een tweetal concerten in Krakow (Polen) gecanceld. De concerten waren gepland voor 11-12 april 2023.

Waters en zijn management hebben geen reden gegeven voor het cancelen van de concerten, maar vermoedelijk hangt het samen met Waters’ standpunten over de Russische invasie van Oekraïne.

Waters is – als alle linkse anti-imperialisten – een groot fan van Poetin. Eerder deze maand schreef hij een open brief aan de Oekraïense First Lady Olena Zelenska waarin hij “extreme nationalisten” in Oekraïne de schuld gaf van het feit dat ze “uw land op het pad naar deze rampzalige oorlog hebben gezet”.

Volgens Waters is de NAVO verantwoordelijk voor de Russische invasie. Als de verdragsorganisatie de Russische president niet zo had getergd, was een vredelievend man als Poetin nooit tot geweld overgegaan.

Waters is het ook met Poetin eens dat Oekraïne geregeerd wordt door extreemrechtse nationalisten: “Helaas stemde uw echtgenoot (old man) in met die totalitaire, antidemocratische afwijzingen van de wil van het Oekraïense volk, en de krachten van extreem nationalisme die op de loer hadden gelegen, kwaadwillig, in de schaduw, hebben sindsdien Oekraïne geregeerd”. Het is alsof je De Wereld Morgen of Thierry Baudet hoort.

Binnenkort stemt de gemeenteraad van Krakow over een motie Waters tot persona non grata te verklaren. Vermoedelijk zag de voormalige frontman van Pink Floyd de buit al hangen en besloot hij een eventuele ban vóór te zijn.

Uitgelichte afbeelding: By Alterna2 http://www.alterna2.com – Roger Waters en el Palau Sant Jordi de Barcelona (The Wall Live), CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=14800270