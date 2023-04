Rock’n Roll klassieker du jour: The Girl Can’t Dance

David Walker, beter bekend als Bunker Hill, was een Amerikaanse gospel- en rhythm & blues zanger. De in ’41 geboren Walker verruilde eind jaren ’50 een carrière als bokser voor een wel zo gezonde carrière als zanger in de bekende gospelgroep de Mighty Clouds Of Joy. In ’62 kreeg hij de kans een aantal songs op te nemen met Link Wray, een kans die Walker met beide handen aangreep. Om te voorkomen dat dit seculiere uitstapje tot problemen zou leiden met de andere leden van de Mighty Clouds of Joy, veranderde Walker zijn naam in Bunker Hill. Uiteraard lekte het binnen de kortste keren tóch uit, met als voorspelbaar resultaat dat Walker uit de groep geschopt werd. Walker verdween daarna in de obscuriteit. Hij overleed in 1986 op 44-jarige leeftijd. Het resultaat van deze heidense exercitie mag er zijn: Little Richard on steroids.

Uitgelichte afbeelding: videostill