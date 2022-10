Het nieuws komt nog even binnen dat Robert Gordon vandaag is overleden.

Hij is bovenal bekend van deze opmerkelijke dansvloerkraker uit 1977, samen met Link Wray.



Red hot

