Rivieren laten overstromen gaat klimaatverandering tegen

Door akkers langs rivieren te herstellen en af en toe te laten overstromen, kan het land een stuk meer broeikasgassen opnemen. Dat blijkt uit onderzoek van WWF-CEE. Zo worden sterk vervuilde gebieden juist een bondgenoot in de strijd tegen de klimaatcrisis.

Het land tussen de rivier en een dijk noem je een uiterwaard. Vroeger konden rivieren overtollig water van regenbuien kwijt in deze graslanden. Dat hielp verwoestende overstromingen voorkomen en vulde grondwater aan voor drogere periodes. Om in deze gebieden voedsel te kunnen produceren, werden de uiterwaarden drooggelegd en grotendeels omgezet in intensief akkerland. Deze akkers stoten veel broeikasgassen als methaan en lachgas uit. Meer dan negentig procent van alle voormalige uiterwaarden langs de grote rivieren in Europa zijn aangetast.

