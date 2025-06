RIP Brian Wilson

Het komt niet vaak voor dat ik iets te vertellen heb over oudere muzikanten die momenteel nogal eens komen te overlijden, zoals Brian Wilson nu, omdat ze vaak van voor mijn tijd zijn. Collega’s Arnold en Pyt moeten dan de honneurs waarnemen. Ook ken ik om te beginnen gênant weinig muzikanten voor een muzikant, ik ben nogal eenkennig wat dat betreft.

Van Brian Wilson wist ik decennialang ook niet veel, hij was immers ook van voor mijn tijd, maar toevallig raakte ik via een (VPRO?)-documentaire halverwege de jaren negentig bekend met zijn werk, dat hij destijds voor een deel heruitgebracht had op een solo-album. Dit was afkomstig van het Beach Boys album Pet Sounds.

Ik vond het prachtige muziek, het had allerlei briljante modulaties, wat mij altijd zal pakken. Maar het had ook een diepe gevoeligheid, zowel in de muziek als de tekst.

Als het gaat om nummers van mijn voorkeur vind ik het moeilijk kiezen tussen The Warmth Of The Sun en Caroline No. Ik post hier de opnames van zijn solo-album, omdat dat is hoe ik ze heb leren kennen, en ze klonken zo mooi op dat album:

Pyt’s favoriet, deze complexe compositie:

En natuurlijk de grote hit van de Beach Boys, Good Vibrations. Grote commerciële hit, maar niettemin eveneens een heel complex nummer, in tegenstelling tot veel andere grote hits. Althans van deze tijd, misschien hadden mensen betere oren in de jaren zestig. Probeer het maar eens uit te zoeken of na te spelen:

Foto:(Richard King, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons)

Jet_030 kiest de liveversie, Paradiso 2011

Lizzy van Leeuwens keuze: