RIP Brian James

De Engelse gitarist Brian James is gisteren op 70-jarige leeftijd overleden. James schreef bijna alle songs op de eerste twee albums van The Damned, één van de Grote Vijf van de eerste Britse punkgolf, naast The Sex Pistols, The Clash, The Jam en The Stranglers.

De debuutsingle van de band, een absolute punkklassieker. Tevens de eerste single van een Britse punkband.

New Rose live. Slechte geluidskwaliteit, maar de energie maakt veel goed:

Neat, Neat, Neat. Ook gepend door James.

Music For Pleasure, het tweede album van The Damned, haalde het niet bij het debuut en James verliet kort na de release van het album de band.

In ’82 richtte James samen met Siv Bators, de voormalige zanger van de Dead Boys, The Lords of the New Church op. The Lords waren een stuk minder clownesk dan The Damned en ook een stuk melodieuzer. Tot (voorspelbare) woede van de conservatieve punkaanhang die elke afwijking van de norm zag als verraad.

De Lords waren commercieel redelijk succesvol, maar hielden het desondanks in 1989 voor gezien. Bators kwam in 1990 bij een verkeersongeluk in Parijs om het leven, James ging solo. Zijn recente werk leverde hem buiten een relatief kleine kring weinig aandacht op, maar in feite is dat niet erg relevant: alleen al het pennen van New Rose heeft James verzekerd van een plaats in de muziekgeschiedenis.

Uitgelichte afbeelding: By The cover art can be obtained from Stiff., Fair use, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=51103503