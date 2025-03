Rijkdom keert terug naar “Amerika”, maar nu even niet, nu is er recessie

Dit is niet vol te houden voor vier jaar, maar vooralsnog kunnen we aan de hand van Kirsten Verdel een keuze maken uit de oekazes van Trump:

Dag 46:

– Trump wil de tijdelijke legale status intrekken voor zo’n 240.000 Oekraïners die vanwege de oorlog asiel hebben gezocht in de Verenigde Staten.

– De Trump-regering schrapt $600 miljoen aan subsidies voor lerarenopleidingen, waardoor plattelandsscholen die afhankelijk zijn van deze fondsen in de problemen komen.

Dag 47:

– Trump eist nu ook van private bedrijven dat ze satellietgegevens voor Oekraïne blokkeren. Maxar Technologies gaat in op het ‘administratieve verzoek’ van Trump.

– Werknemers van de Social Security Administration (SSA) worden geïnformeerd dat nieuwe regels hen verbieden algemene nieuwswebsites te bezoeken op overheidsapparatuur.

Dag 48:

– Trump schort de Fulbright-beurzen voor onbepaalde tijd op, een prestigieus programma van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat studenten de mogelijkheid biedt om in het buitenland te studeren en onderzoek te doen. Dit besluit laat zowel Amerikaanse studenten in het buitenland als internationale studenten in de VS per direct zonder middelen voor huur, boodschappen en andere uitgaven.

– Trump heft de National Advisory Committee on Microbiological Criteria for Foods (NACMCF) en de National Advisory Committee on Meat and Poultry Inspection (NACMPI) op, die advies gaven over microbiologische risico’s in voedsel en inspectieprogramma’s voor vlees en gevogelte.

Dag 49:

– Musk twittert ‘be quiet, small man’ naar de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Radosław Sikorski. Dit gebeurt nadat Sikorski zegt dat Polen 50 miljoen per jaar betaalt voor Starlink om Oekraïne te beschermen en dat het land alternatieven voor Starlink overweegt als SpaceX onbetrouwbaar blijkt. Musk zegt ook dat Oekraïne’s frontlinie zonder Starlink zou instorten en hij verklaart: ‘om heel duidelijk te zijn, hoezeer ik het ook niet eens ben met het Oekraïne-beleid, Starlink zal zijn terminals nooit uitschakelen.’

– Trump zegt dat hij een recessie niet uitsluit: ‘er is een ’transitieperiode, want wat we doen is heel groot, we brengen rijkdom terug naar Amerika.’

– Uitgelichte afbeelding: Door Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America – Donald Trump, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52647057