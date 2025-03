Rewilding werkt voor de wilde kat

De Europese wilde kat (Felis sylvestris) is terug in Nederland en verovert geleidelijk aan meer terrein. Dat gaat niet zomaar. De afgelopen vijf jaar is er een ‘Groene Loper voor de Wilde Kat’ uitgerold. Met kleinschalige landschapsaanpassingen zijn Limburg en Brabant geschikter gemaakt voor wilde katten. Ook andere soorten profiteren.

Door de Wilde kat-projecten van ARK Rewilding Nederland heeft deze in Nederland extreem zeldzame soort meer leefgebied tot haar beschikking gekregen. Dat de wilde katten zich uitbreiden is een goed teken, want als het gebied geschikt is voor de wilde kat, dan profiteren andere soorten daar ook van. Denk aan marterachtigen, vleermuizen en andere kleine zoogdieren, en vogels en insecten. De aanwezigheid van de wilde kat in Limburg wijst op voldoende gevarieerde bossen en goede ecologische verbindingen. Zo kan de wilde kat vanuit de Eifel en Ardennen naar Nederland en verder landinwaarts migreren.

De wilde kat komt in Nederland voor in de grote en kleine bossen van Zuid-Limburg.

– Uitgelichte afbeelding: Készítette: Péter Csonka – http://www.csonkapeter.hu/, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9620581