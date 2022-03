Republikeinse senator ziet wel wat in verbod op gemengde huwelijken

De Republikeinse Senator Mike Braun vindt dat individuele staten het recht moeten hebben gemengde huwelijken te verbieden.

Het Hooggerechtshof bepaalde in 1967(!) dat gemengde huwelijken toegestaan zijn. Volgens Braun is dat een onaanvaardbare aantasting van de rechten van individuele staten. Hetzelfde geldt volgens Braun voor het toestaan van abortus en de verkoop van anticonceptiemiddelen.

In de VS is een pleidooi voor de rechten van individuele staten altijd al een (slecht) verhuld pleidooi geweest voor racisme, dus eigenlijk is er niet echt iets nieuws onder de zon. De Zuidelijke Staten die zich in 1861 afscheidden van de Unie claimden ook al dat ze gedreven werden door bezorgdheid over hun rechten, niet door angst dat de slavernij afgeschaft zou worden. Nog steeds niks geleerd daar.

Blijkbaar heeft Braun inmiddels van de partijleiding te horen gekregen dat het niet de bedoeling is nú al openlijk te fantaseren over de terugkeer van Jim Crow-wetten. Volgens de Senator uit Indiana berust alles op een misverstand en begreep hij een vraag van een journalist verkeerd.

Bron: Washington Post

