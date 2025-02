Republikeinse senator keert zich tegen tariefsverhogingen Trump

Senator Rand Paul heeft zich op X tegen Trump gekeerd. Diens gisteren aangekondigde tariefsverhogingen kunnen bij de klassieke libertariër Paul op weinig sympathie rekenen. Paul wijst er terecht op dat tariefsverhogingen ten koste gaan van binnenlandse consumenten en in wezen een verkapte belastingverhoging zijn.

Tariffs are simply taxes. Conservatives once united against new taxes. Taxing trade will mean less trade and higher prices. — Rand Paul (@RandPaul) February 1, 2025

Ook de conservatieve Wall Street Journal keerde zich vandaag tegen de door Trump aangekondigde tariefsverhogingen. Economisch is het dan ook regelrechte waanzin: het zal ook niet meevallen ook maar één econoom te vinden die de tariefsverhogingen een goed idee vindt. De door Trump aangevoerde reden – het smokkelen van fentanyl – is al helemaal ridicuul:

Trump just launched a trade war against Canada over fentanyl. The US seized – wait for it – 43 pounds at the US-Canada border last year. 43 pounds. — Brian Tyler Cohen (@briantylercohen) February 2, 2025



De échte reden moet je elders zoeken:

🚨 BREAKING: The Canadian government is finally realizing—this isn’t about fentanyl or the border. Trump wants to economically cripple Canada into submission. His goal? Make Canada the 51st state. CBC now coming to terms with this reality.

pic.twitter.com/hu4uNGkMFk — Marc Nixon (@MarcNixon24) February 1, 2025



