Republikeinse kandidaat Huis van Afgevaardigden roept op tot executie LHBTI/trans mensen

Ondertussen, in de fascistische theocratie-in-wording aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Volgens Mark Burns, een Republikeinse kandidaat voor het Huis van Afgevaardigden, maken LHBTI/trans mensen zich schuldig aan landverraad. En wat doe je met landverraders? Juist ja: tegen de muur met die handel.

SC Congress candidate Mark Burns, who was with Trump on the ‘Amer. Freedom Tour,’ wants to reinstitute the ‘House Un-American Activities Committee,’ says that Lindsey Graham and Mitch McConnell should be tried for treason for supporting gun control, then executed if found guilty. pic.twitter.com/sDzjemRxnb

— Ron Filipkowski 🇺🇦 (@RonFilipkowski) June 8, 2022