Republikeinse bagger aan de vooravond van de tussentijdse verkiezingen

Om iedereen er weer even aan te herinneren wat er bij de tussentijdse verkiezingen in de VS op het spel staat. Onderstaande video wordt in Georgia gebruikt door de Republikeinen:

Overbodig te zeggen dat het allemaal leugens zijn.

Nog een video om aan te tonen dat de Republikeinen inmiddels weinig meer zijn dan een fascistische knokploeg:

Ze slaan echt helemaal door op rechts in Amerika

Agressieve hufters. pic.twitter.com/36oRa651ao — ZanBizar (@ZanBizar) November 5, 2022



Voorlopig hoogte-/dieptepunt: Ron de Santis is ervan overtuigd dat hij door God himself verkozen is om de VS wit op het juiste pad te houden.

Op de achtste dag keek God naar de schepping en hij zag dat het goed was. Het enige wat er miste, was een dappere beschermer. Enter Ron de Santis. De Santis is de huidige gouverneur van Florida. Momenteel heeft hij een voorsprong van ruim 10% op zijn Democratische tegenkandidaat, dus ongetwijfeld wordt hij op 8 november gewoon herkozen. Wat me voldoende reden lijkt de idiote notie dat de meeste mensen deugen definitief te begraven.

Uitgelichte afbeelding: By Hudson Institute – Representative Ron DeSantis, Iran's Missile Program, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44812189