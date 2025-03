Republikeinse Afgevaardigde: wetsovertreders hebben geen recht op een proces

Het wordt met de dag erger in de VS. Maak kennis met de Republikeinse Afgevaardigde Victoria Spartz. Spartz is van mening dat mensen die de wet overtreden geen recht hebben op een proces. Gewoon rechtstreeks afvoeren naar de gevangenis, bij voorkeur eentje in El Salvador.

Indiana congresswoman says, “You violated the law, you don’t get due process.” These are the same lawmakers who oppose Red Flag Laws because they don’t provide armed domestic abusers with … due process.

— Shannon Watts (@shannonrwatts.bsky.social) 29 maart 2025 om 19:41