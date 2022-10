Republikeinse Afgevaardigde: Democraten zijn al begonnen met het vermoorden van Republikeinen

Ondertussen, in Trumpistan. De knettergekke (en knetterrechtse) Afgevaardigde Marjorie Taylor Green denkt dat de Democraten alle Republikeinen dood willen maken. Sterker: “….they have already started the killings”.

Marjorie Taylor Greene: “I am not going to mince words with you all. Democrats want Republicans dead and they have already started the killings.”

