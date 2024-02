Republikeinen openen aanval op voorbehoedsmiddelen

Het blijft een fascinerend schouwspel, de race van de Republikeinen richting het ravijn. Bij monde van Christopher Rufo heeft de GOP nu zelfs de aanval geopend op voorbehoedsmiddelen. God heeft sex bedacht om kinderen op de wereld te zetten en voor de rest niks. Het is niet de bedoeling dat je er plezier aan beleeft.

Christopher Rufo is een extreemrechtse activist. In Europa is hij wat minder bekend, maar in de VS behoort hij tot de voornaamste extreemrechtse influencers. Zo was hij o.a. de man achter Trump’s besluit federale ambtenaren te verbieden deel te nemen aan diversiteitstrainingen.

Rufo heeft de pest aan intersectionalisme en critical race theory, wat ik op zich zich wel prima vind (want postmoderne wartaal), maar achter die afkeer gaat bij hem en veel andere Republikeinen een enge, christenfundamentalistische ideologie schuil die maar weinig verschilt van de opvattingen van de Taliban.

Uitgelichte afbeelding: By ReasonTV – https://www.youtube.com/live/94GDPOFH6_w?si=B5AEfF5jLcoInUtC23:28, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137339760