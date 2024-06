Republikeinen Colorado roepen op Pride-vlaggen te verbranden

De Republikeinse Partij van Colorado heeft opgeroepen tot het verbranden van LGBTQ Pride-vlaggen. In e-mail en meerdere posts op sociale media beschreven de Republikeinen Democraten en LGBTQ-Amerikanen als “goddeloze groomers” (i kid you not).



Het standpunt van de GOP kon op Twitter/X op heel wat bijval rekenen:

We will not serve your god nor bow down to your images. #gaypridemonth is an abomination. pic.twitter.com/CAAuJKg8gp — Ken (@Ken_FiveSolas) June 2, 2024



Het mailtje dat naar alle partijleden werd gestuurd had als kop “God haat Pride”. Daaronder stond een afbeelding met de tekst ‘God Hates Flags’, een knipoog naar de anti-homoslogan op de piketborden van de beruchte Westboro Baptist Church. Citaat uit de mail: “De maand juni is aangebroken en opnieuw willen de goddeloze kinderlokkers in onze samenleving alles aanvallen wat fatsoenlijk, heilig en rechtvaardig is, zodat ze uiteindelijk onze kinderen kunnen schaden …”.

Dit soort standpunten tref je ook aan bij de Taliban, AQ en Hamas. Vertel me nóg eens dat er geen verschil is tussen de Republikeinen en de Democraten.

