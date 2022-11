Rellende racisten in Staphorst + Update

De intocht van Zwarte Piet in Staphorst verloopt in een ‘grimmige sfeer’, om de terminologie van de NOS eens te hanteren. Bij de afrit van de A28 naar Staphorst staan enkele honderden mensen met een zwart geschminkt gezicht racisten vuurwerk naar auto’s te gooien.

KOZP had aangekondigd te komen demonstreren in Staphorst omdat Zwarte Pieten daar meelopen bij de intocht. Blijkbaar denken de racistische malloten bij de afrit dat iedereen die naar Staphorst rijdt een activist van KOZP is. Niemand heeft ooit gezegd dat PVV-stemmers slim zijn.

De burgemeester van Staphorst had een vak aangewezen waar KOZP kon demonstreren, maar heeft inmiddels de demo verboden. De politie doet – zoals gebruikelijk – helemaal niks. Of er daadwerkelijk activisten van KOZP naar Staphorst zijn afgereisd is niet bekend.

Update: de auto’s die naar Staphorst rijden worden gecontroleerd door de nazi-activisten bij Staphorst. Niet te filmen. Van één auto zouden de banden lek zijn gestoken. Volgens het geruchtencircuit zaten in deze auto demonstranten van KOZP. De politie staat erbij en kijkt er naar.