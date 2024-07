Reliklassieker du jour: Hutterite Mile

De hutterieten zijn een protestantse geloofsgemeenschap in de VS. Ze werd in 1528 gesticht door Jacob Hutter in Tirol. De vroege 16e eeuw was niet de meest tolerante periode in de Europese geschiedenis en Hutter belandde in 1538 dan ook op de brandstapel. Ook bij de protestanten waren de hutterieten wegens té radicaal niet populair en na een zwerftocht door half Europa zag de geloofsgemeenschap zich in de 19e eeuw uiteindelijk min of meer gedwongen te emigreren naar de VS.

De hutterieten leven in kleine agrarische gemeenschappen. De grond is collectief eigendom, wat kenmerkend is voor veel tijdens de Radicale Reformatie gestichte protestantse geloofsgemeenschappen. In tegenstelling tot de Amish met wie ze verder nogal wat overeenkomsten vertonen hebben de hutterieten niks tegen moderne technologie, met uitzondering van radio en televisie. Klaverjassen en dansen zijn ook taboe. De hutterieten zijn absolute pacifisten. Ze weigeren dan ook de militaire dienstplicht te vervullen, wat er in 1917 toe leidde dat ze massaal uitweken naar Canada.

De tekst beschrijft de fysieke én spirituele zwerftocht van Jacob Hutter en zijn geloofsgemeenschap.

On from here walkin’ dreams awake

I think not I think not

The sky comes king blown in every direction

And of no country

I am straw

It is no mystery

I know my way from here

iron sharpens iron

Crooked wooden and peacock black

I have your feathers

Slung across my back

I’m not the only one

To help you down the hill

My blue knuckles do as they will

It is no mystery

I know my way from here

It is no mystery

I know my way from here

one as precious as the other

They go with me

Today I am not a false conscience

A tyrant

Angels line my pockets dear

I walk a hutterite mile

Look at me this once

Put an eye to my step

Look and furrow

Its only misery its only ankle deep

It is no mystery

I know my way from here

It is no mystery

I know my way from here

