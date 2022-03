Reliklassieker du jour: Black Bush

David Eugene Edwards was de frontman en tekstschrijver van 16 Horsepower. Edwards’ teksten zijn intens religieus, maar het is ver verwijderd van Jesus is just allright with me. David’s grootvader van vaders kant was predikant in de Nazarener kerk, een zéér strikte evangelische gemeenschap. David’s vader rebelleerde tegen zijn vader en de kerk en sloot zich aan bij een motorgang, The Warlords (denk Hells Angels, maar dan chaotischer). Vaderlief zoop stevig, keek naar verluid nauwelijks naar zijn kinderen om en stierf aan leukemie toen David zes jaar oud was.

DEE’s moeder kreeg na de dood van haar man een ernstige zenuwinzinking, ook omdat ze de druk die de Nazarener kerk op haar uitoefende niet meer aankon. Als gevolg van de zenuwinzinking van hun moeder brachten DEE en zijn twee oudere zusters veel tijd door bij hun grootouders. David vergezelde zijn grootvader vaak op diens reizen. In de beste calvinistische traditie predikte opa in een ‘hel-en-verdoemenis’-stijl waar ze op Urk nog van zouden schrikken. DEE heeft lang geleden al afscheid genomen van de kerk, maar het mens- en godsbeeld van zijn grootvader heeft hij behouden. Alle mensen zijn rot en kwaadaardig (inclusief David zélf), alleen God is goed: Oh my brothers/These are the dust bowl days/Just take a gander round ya/Everything in a wicked haze.

I can sense it all around me

There’s somethin’ in this room

It ain’t magic nor no witchcraft

No bitch on no broom

Look see his bones are gone

He done left the grave

The grip of death it could not hold him down no

It’s for him that I rave

My knees was made for kneelin’

An that’s just what they’ll do

One of these days little girl

I’ll go kneel down and pray for you

Look see his bones are gone

He’s done all my dyin’

Sometimes hope’s so strong in me girl

I commence to cryin’

O my brothers

These are the dust bowl days

Just take a gander round ya

Everything in a wicked haze

“the wind blows like the devil when it blows

An a boy grows up an like the wind he goes”

Uitgelichte afbeelding: By Barbara Mürdter – photo taken by Barbara Mürdter, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=230980