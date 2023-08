Regenboogpaden beklad met anti-lhbti leuzen

Fascistische activisten hebben recentelijk regenboogbankjes en -paden beklad. Want woke en “wordt ons door de strot geduwd”. Dat laatste in tegenstelling tot heteroseksualiteit, waar niemand ooit uiting aan geeft. Je kent het inmiddels wel.

De groep “Stop Antifa Terreur Nederland” zegt van “anoniemen activisten” een aantal foto’s van bekladde zebrapaden in Arnhem te hebben ontvangen.

“Stop Antifa Terreur Nederland” wordt beheerd door Peter van Vliet, die soms ook bij acties gesignaleerd wordt (meestal in zijn eentje). Van Vliet is een leeghoofd zoals je ze zelf in extreemrechtse kringen maar zelden aantreft. Hij beschikt ook niet over een achterban van betekenis. Niet zo moeilijk te raden wie de dader is, Peter. Je hebt natuurlijk weer midden in de nacht in je eentje staan te kliederen. Met je “anoniemen activisten”.

Screenshots via Oma’s Wappiehoekje. Volg Oma ook op Twitter (@wappiehoekje) en/of BlueSky (@wappiehoekje.bsky.social)

Uitgelichte afbeelding: By Photo by CEphoto, Uwe Aranas or alternatively © CEphoto, Uwe Aranas, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=49382016