Reform UK wil 400000 immigranten het land uitzetten

Het radicaalrechtse Reform UK heeft beloofd alle asielaanvragen van de afgelopen vijf jaar onmiddellijk te herzien, mocht de partij de komende parlementsverkiezingen winnen. Dat plan zou er toe kunnen leiden dat 400.000 mensen het Verenigd Koninkrijk uitgezet worden.

De maatregelen zouden gelden voor iedereen aan wie asiel is verleend, die zijn visum heeft overschreden of afkomstig is uit een land dat door Reform als veilig wordt beschouwd.

Omdat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) de uitzettingen vermoedelijk zou verbieden, wil Reform ook dat het Verenigd Koninkrijk uit het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) stapt. Uitspraken van het Hof zijn voor de lidstaten bindend.

Hoe Reform dit ambitieuze plan wil realiseren, is niet helemaal duidelijk. Volgens woordvoerder Zia Yusuf moeten er naar het voorbeeld van de VS detentiekampen gebouwd worden, waarin afgewezen asielzoekers tijdelijk opgesloten worden. Maandelijks zouden er dan 22500 asielzoekers uitgezet kunnen worden.

Mensen die illegaal in het VK arriveren krijgen als het aan Reform ligt ook geen onderdak of uitkering meer. De partij wil de mogelijkheden om in beroep te gaan beperken of zelfs goeddeels afschaffen.

Reform doet het al heel lang uitstekend in de peilingen; mochten er nu verkiezingen worden gehouden, dan zou Reform de met afstand grootste partij in het Lagerhuis worden. Of de partij een absolute meerderheid weet te veroveren is twijfelachtig, vermoedelijk heeft ze een coalitiepartner nodig.

De reacties van de andere partijen zijn – zoals verwacht – niet bepaald positief. Volgens de Conservatieven zijn de plannen van Reform een slecht uitgewerkte kopie van de eigen plannen en volgens Labour zijn de plannen van Reform overbodig: “We have already stopped over 42,000 illegal migrants attempting to cross the Channel since the general election…We have removed or deported nearly 60,000 people with no right to be here.”

