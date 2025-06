Red Antiquariaat Van Hoorn

Antiquariaat Van Hoorn in de Nijmeegse Houtstraat hoort voor mij bij de onontbeerlijke intellectuele ankerpunten van dit land. De winkel zal wel weer ten onder moeten gaan aan “marktconforme huur” – iets waardoor “mijn eigen” Fort van Sjakoo ook bedreigd werd.

Joost mag weten wat voor dertien-in-een-dozijngeval wel de “marktconforme huur” kan opbrengen. Enfin, tekent u, als – net als ik – vaste maar niet vaak komende klant. (AJvdK)

Antiquariaat Van Hoorn in de Houtstraat is ook onder antiquariaten een begrip. Boeken die elders onvindbaar zijn, vindt u bij Van Hoorn. De Gemeente Nijmegen moet de laagdrempelige intellectualiteit van deze hoeksteen onderkennen en energie investeren in het behouden van kennis binnen de stadsmuren.