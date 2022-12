Rechtse plebs in meltdown na excuses Rutte voor slavernij

Rutte heeft gisteren namens de Nederlandse staat excuses aangeboden voor de slavernij. De voorbereiding is op typisch Ruttiaanse wijze nogal chaotisch verlopen, maar met de toespraak zelf was weinig mis. Rutte verdient trouwens een compliment omdat het in zijn eigen partij geen populair standpunt is: slechts 11% van de VVD-kiezers vindt dat de excuses terecht zijn.

Wilders had eerder al laten weten dat wat hem betreft de slavernij morgen opnieuw ingevoerd wordt, Zwarte Piet blijft en het n-woord niet verboden wordt. Dat laatste verwijst naar een voorstel het gebruik van het n-woord strafbaar te stellen, een absurd idee dat ik zelfs in BIJ1-kringen zelden hoor. Dat weet Wilders natuurlijk ook wel: het gaat hem erom zwarte/bruine mensen publiekelijk te kunnen vernederen en op hun plaats (onderaan de ladder) te zetten.

De – onbedoeld – leukste reactie kwam van Baudet:

Thierry Baudet is tegen #slavernijexcuses Want: “Iedereen in het Westen was voor 1900 straatarm en leefde in economische slavernij..” En: “…we zijn net zo goed slachtoffer geweest van uitbuiting; we zijn natuurlijk veroverd door de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog” #fvd pic.twitter.com/o2SJBa9fue — dr. Marina (@mmeeuw) December 19, 2022



Dat hij daarmee de 19e-eeuwse socialisten een enorme veer in de kont steekt realiseert onze opperwap zich blijkbaar niet.

Ook in Vinexland volgde een totale meltdown. Op Twitter is de hashtag #nietnamensmij al dagen trending. Mocht je nog illusies koesteren over de vraag of het nou wel écht zo is dat de meeste mensen deugen, dan raad ik je aan daar een kijkje te nemen. Daarna ben je waarschijnlijk wel klaar met Het Volk.

Die treurwilg heeft nooit katoen geplukt, gaat alleen om geld #slavernijexcuses #nietnamensmij — Harry 🚜 (@AFCA_BigHarry) December 20, 2022

De nikkers hier zijn nooit slaaf geweest. Wij hebben nooit slaven gehouden. Maar heden ten dage zijn we door 80% belastingdruk slaven van het corporate fascistische @MinPres @Minister_FIN regime. #nietnamensmij — John Sablerolle (@john_sablerolle) December 20, 2022

Onderscheid maken tussen collectieve en persoonlijke verantwoordelijkheid is uiteraard teveel gevraagd:

Ik heb nooit een slaaf gehad en mijn ouders ook niet. #nietnamensmij — TheR34lJMN (@TheR34lJMN) December 20, 2022

De domheid is met geen pen te beschrijven:

Waar kan ik mijn excuses ophalen? Linkse partijen zijn er maar weer druk mee! Mischien tijd om je eens druk te maken over echte dingen in het leven en te gaan doen waar jullie voor betaald worden. Een land regeren!!#nietnamensmij pic.twitter.com/iJZzwJdBDK — Milko (@Jump4all) December 20, 2022

Neem eens een kijkje op die hashtag voor nog véél meer fraais. Protip: breng ook eens een bezoek aan EJ Bron of De Dagelijkse Standaard. Dezelfde inhoud en je krijgt er gratis plaatjes bij.

Uitgelichte afbeelding: New York Public Library, Five hundred thousand strokes for freedom ; a series of anti-slavery tracts, of which half a million are now first issued by the friends of the Negro by Armistead, Wilson, 1819?-1868 and Picture of slavery in the United States of America by Bourne, George, 1780-1845, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39142146