Rechtse kandidaat wint verkiezingen in Paraguay

De rechtse kandidaat Santiago Peña van de regerende Colorado-partij heeft de presidentsverkiezingen in Paraguay gewonnen. Met 43% van de stemmen liet hij de links-liberale tegenkandidaat Efrain Alegre ver achter zich. Alegre moest het doen met 28% van de stemmen. Alegre heeft inmiddels zijn nederlaag toegegeven en zijn aanhang opgeroepen de uitslag te respecteren.

Al te verrassend is de uitslag niet, Paraguay wordt al decennia vrijwel onafgebroken geregeerd door de Colorado-partij. Dat het verschil zó groot zou zijn, had niemand echter verwacht.

Peña was eerder minister van Financiën onder president Horacio Cartes. Later kreeg hij een goedbetaalde baan bij een bank die eigendom is van Cartes.

Peña wordt vrij algemeen gezien als een stroman van Cartes. De voormalige president staat op de sanctielijst van de VS, dus je begrijpt dat een nieuwe termijn voor Cartes de Colorado-partij even slecht uitkwam. De VS verdenken Cartes van fraude, corruptie en banden met ’terroristische organisaties’ (lees: drugscartels).

Alegre speelde tijdens de verkiezingscampagne uiteraard de corruptiekaart uit. Blijkbaar was dat de verkeerde kaart, want het lijkt de Paraguayanen allemaal weinig te interesseren. Bij de gelijktijdig plaatsvindende parlements- en gouverneursverkiezingen behaalde de Colorado-partij eveneens een grote overwinning.

Voor Alegre is het de derde opeenvolgende verkiezingsnederlaag. Zó heel erg links is Alegre overigens niet. Hij is een uitgesproken tegenstander van zowel abortus als het homohuwelijk.

Uitgelichte afbeelding: By Francarballopy – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60477076