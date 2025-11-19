Rechtse influencer: de Republikeinen hebben een serieus probleem met neonazi’s in de partij

De invloedrijke rechtse influencer Laura Loomer waarschuwde gisteren op X dat de Republikeinen te maken hebben met een groeiend ‘naziprobleem’.

Mensen kunnen boos op me worden omdat ik dit zeg, maar het is waar.

Ik heb er geen probleem mee dat mensen kritiek hebben op Israël. Ik heb zelfs gezegd dat de hulp aan Israël moet worden stopgezet.

Maar laten we toegeven dat dit niet om Israël gaat.

Als top-podcasters zeggen dat Joodse Amerikanen ontrouw zijn, dat Trump wordt gecontroleerd door Joden, dat Joden zichzelf naar Israël moeten deporteren, als Gen Z Hitler verheerlijkt en overal op Tik Tok de Hitlergroet brengt, @TuckerCarlson bewegingen infiltreert om te zeggen dat de mensen die Jezus hebben vermoord ook Charlie Kirk hebben vermoord tijdens Charlie’s herdenking, en video’s worden geaccepteerd waarin joden worden afgebeeld als kakkerlakken, en mensen worden verheerlijkt die rondlopen en het N-woord gebruiken en joden k*kes noemen en zeggen dat Hitler cool is en dat we hem de Tweede Wereldoorlog hadden moeten laten winnen…

Dat is een nazi-probleem.

Als de GOP dit niet aanpakt, verdienen ze het om de tussentijdse verkiezingen te verliezen. En ja, het zal ons de tussentijdse verkiezingen kosten.

Hitler Larping en obsessief praten over Israël spreekt de gewone Amerikanen niet aan. Christelijke zionisten vertellen dat ze DE SLECHTSTE MENSEN TER WERELD zijn, gaat geen verkiezingen winnen.

Veel succes met verliezen in 2026 en 2028!

Er is momenteel geen enkele morele duidelijkheid in de GOP.

We hebben een nazi-probleem in de GOP. En de moslims aan de linkerkant vinden dit geweldig, omdat zij ook nazi-achtige retoriek tegen joden willen spuien.

Word maar boos op mij omdat ik dit zeg.

HET KAN ME NIETS SCHELEN, OMDAT HET WAAR IS.

“Global Jewry” is een nazi-praatpunt. Het heeft niets te maken met buitenlands beleid.

Ik zal me hier niet bij aansluiten. En dat geldt ook voor de meerderheid van de GOP-achterban.

We zullen waarschijnlijk de tussentijdse verkiezingen verliezen vanwege dit nihilistische nazi-liefdesfeest.

Ik zal er zijn om te zeggen: ik heb het je gezegd.