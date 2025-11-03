Rechts Amerika ruziet over Tucker Carlson en Nick Fuentes

Binnen Trump’s MAGA-beweging is grote onenigheid ontstaan over een kritiekloos interview van Tucker Carlson met neonazi Nick Fuentes. Carlson is – of misschien wás – een belangrijke stem op de rechtervleugel van de Republikeinen, maar Fuentes werd altijd behandeld als het uitschot dat hij ook daadwerkelijk ís.

Fuentes een neonazi noemen is geen retorische overdrijving:

Christian fascist Nick Fuentes lays out his vision for America where contraception, fornication, homosexuality, and pornography are illegal and women can’t go to school, or vote, and are burned at the stake for being witches: “We want to go back to the Middle Ages.” pic.twitter.com/TLK71vd3iU — Right Wing Watch (@RightWingWatch) July 14, 2022





In juli 2023 beklaagde Fuentes zich erover dat hij een zwarte man in zijn buurt had zien rondlopen. Hij voegde eraan toe dat hij, als Hitler nog geleefd had, graag met met hem samen zou hebben gewerkt om de man te vermoorden:

“Moet ik boos zijn op Hitler? Moet ik boos zijn op Hitler? Ik wil dat deze man doodgaat. En ik zou willen dat Hitler hem zou vermoorden. Ik zou willen dat Hitler hem had vermoord, snap je? … Die vent moet worden VERMOORD! Die vent moet daarvoor worden vermoord. Die vent moet uit zijn auto worden gesleurd en door het publiek doodgeslagen worden. … Als ik in een kamer was met Hitler en die vent, zouden Hitler en ik samenwerken en die vent te grazen nemen! We zouden die vent vermoorden! … En aan het eind zouden we elkaar een high five geven.”

Fuentes heeft nooit een geheim gemaakt van zijn bewondering voor Hitler en zijn afkeer van Joden: “Ik denk dat de Holocaust overdreven is. Ik haat Hitler niet.” Met “verraderlijke Joden” moet volgens Fuentes korte metten worden gemaakt: “wanneer wij de macht overnemen, moeten zij de doodstraf krijgen”.

Alles tot grote woede van wat er nog resteert aan – nou vooruit – rationele conservatieven in de GOP. De stoppen sloegen helemáál door toen Kevin Roberts, de directeur van de zéér invloedrijke conservatieve denktank Heritage Foundation, weigerde afstand te nemen van Carlson.

Roberts: “We will always defend our friends against the slander of bad actors who serve someone else’s agenda”. Het opperhoofd van Heritage beloofde dat Carlson altijd een vriend van Heritage zou blijven. Degenen die kritiek hadden op Carlsons interview met Fuentes maken volgens Roberts deel uit van een “giftige coalitie” die “verdeeldheid zaait”. Roberts stelde dat Fuentes niet gecanceld moest worden, maar dat conservatief Amerika het debat met hem aan moest gaan.

De reacties waren niet mals:

Wow this is outrageous.

The head of Heritage is asked if calling Christian Zionists is “venomous”. He said yes. When @DLoesch said, “Tucker said that,”@KevinRobertsTX froze like a deer in headlights.

He’s a a total hypocrite. A liability for the GOP.

pic.twitter.com/b6m2cGO48b

— Laura Loomer (@LauraLoomer) October 31, 2025

JUST IN: Ted Cruz BLASTS Kevin Roberts’s Tucker Carlson defense:

“Now is a time for choosing. If you sit there with someone who says Adolf Hitler was very cool and that their mission is to defeat ‘global Jewry,’ and you say nothing, then you are a coward, and you are complicit… pic.twitter.com/QsDFbEDona

— Jayne Zirkle (@JayneZirkle) October 31, 2025

If you want to be antisemitic, we already have one political party that features that. Our side can’t tolerate that. We cannot put up with that in our Republican Party. All of us must condemn it in the loudest way possible. Thank you, @RJC, for having me tonight, and for your… pic.twitter.com/eOlBRDEBz8 — Rick Scott (@ScottforFlorida) November 1, 2025

Veel mensen denken dat Carlson na zijn vertrek bij Fox News een onbetekenende randfiguur is geworden, maar dat is beslist onjuist. Hij heeft 5 miljoen abonnees op Youtube en zijn podcast is de best beluisterde van de VS. Per episode worden tussen de vier en acht miljoen van zijn podcasts gedownload. Niemand anders komt daar zelfs maar bij in de buurt.

Dat een neonazi als Fuentes inmiddels het oor heeft van een man die zich in het centrum van het MAGA-universum bevindt, wijst erop dat MAGA nog aanmerkelijk extremistischer kan – en waarschijnlijk zál – worden. Het ergste is nog dat we inmiddels afhankelijk zijn van Laura Loomer en Breitbart News om dat te voorkomen.

Uitgelichte afbeelding: By Modern-Day Debate, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=120255454