Rechter maakt korte metten met gejank Laurens Buijs

De rechter heeft zoals verwacht korte metten gemaakt met het gejammer van de Amsterdamse socioloog Laurens Buijs. Buijs had de Universiteit van Amsterdam voor de rechter gesleept omdat hij van mening was dat die hem ten onrechte op non-actief had gesteld. De rechter deelde die mening dus uitdrukkelijk niet, wat ongetwijfeld tot grote opwinding zal leiden bij de Dukkies en de redactie van De Dagelijkse Standaard.

Volgens de geflipte socioloog is hij het slachtoffer van woketerroristen die hem het leven op de UvA onmogelijk maken. Nou koestert schrijver dezes weinig sympathie voor het modieuze postmoderne gelul dat op sociologiefaculteiten tegenwoordig voor “wetenschap” doorgaat, maar Buijs bleek al snel nog 10x zo gek te zijn als de intersectionele BIJ1/One World-sekte. De sociologiedocent manifesteerde zich op Twitter als een complotdenker niveau Micha Kat en zocht al snel aansluiting bij FVD.

Om zich in te dekken tegen eventuele maatregelen beriep Buijs zich op de klokkenluidersregeling. Op Twitter hield de nieuwe ster aan het domrechtse firmament zich naast het verspreiden van complotwaanzin vooral onledig met het betitelen van zijn collega’s aan de UvA als “monsters”, extremisten” en “levensgevaarlijk”. Uiteindelijk werd het zelfs de UvA te bar en werd Buijs op non-actief gesteld.

Buijs kon zich daar uiteraard niet in vinden en sleepte de UvA voor de rechter omdat hij van mening was dat de universiteit de klokkenluiderswet had overtreden. De rechter kon zich daar niet in vinden. Volgens de Amsterdamse rechtbank is Buijs niet geschorst wegens zijn melding over “doorgeschoten wokeisme”, maar omdat hij zijn collega’s publiekelijk voor rotte vis uitmaakte (‘grensoverschrijdende communicatie’) en zich niet aan de instructies van de UvA hield:

De UvA hoeft een universitair docent die op non-actief was gesteld niet terug te nemen. De docent heeft een klokkenluidersmelding gedaan over het gevaar van doorgeschoten woke-isme. De op non-actiefstelling is echter niet een gevolg van die melding, maar van diens grensoverschrijdende communicatie en weigering zich te houden aan instructies van de UvA. Het handelen van de docent valt niet onder de klokkenluidersbescherming.

De uitspraak kun je hier vinden.

Noot: lees “Links is niet woke” van Susan Neiman als je een gedegen linkse kritiek op het intersectionele “denken” wilt lezen. Dat boek is echt van een heel ander niveau dan het gejammer van een geflipte sociologiedocent annex complotdenker als Laurens Buijs.

