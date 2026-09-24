Een bos leeft van wat doodgaat

Wie door een bos loopt, ziet vooral het levende bos. Bomen, struiken, kruiden en mossen bepalen het beeld. Maar onder onze voeten gebeurt nog veel meer. Ieder jaar valt een enorme hoeveelheid dood plantenmateriaal op de bosbodem: bladeren, naalden, twijgen en uiteindelijk ook hout. Er zijn aanwijzingen dat er in dit deel van het bos iets aan het veranderen is.

Dood plantenmateriaal verzamelt zich op de bosbodem: bladeren, naalden, twijgen en hout. Schimmels, bacteriën en talloze kleine bodemorganismen breken het af, waardoor voedingsstoffen weer beschikbaar komen voor andere organismen. De bosbodem is daarmee geen dood eindstation, maar onderdeel van een voortdurende kringloop. Maar er zijn aanwijzingen dat juist in dit verborgen deel van het bos iets aan het veranderen is.

Het grootste deel van het organische materiaal dat levende organismen opbouwen, wordt uiteindelijk afgebroken. Koolstof, stikstof, fosfor en andere elementen worden opnieuw in de kringloop gebracht. Zo voedt de afbraak van dood organisch materiaal de koolstof- en nutriëntenkringloop in bossen.

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– Uitgelichte afbeelding: Door Peter Heeling – Eigen werk, Publiek domein, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3121436