Reactie op “Is leed vergelijkbaar? Hoe hoog scoort een jappenkamp?”

Ik wil bij deze via de redactie van Krapuul laten weten dat ik het artikel “Is leed vergelijkbaar? Hoe hoog scoort een jappenkamp?“ van Arthur Graaf kwetsend, onjuist en ongepast vind.

Dhr. Brokken heeft een documentaire gemaakt over het lot van mensen die in Indië in de Jappenkampen terecht kwamen. Daaronder waren burgers, geestelijken, vrouwen en kinderen.

Jarenlang is daar geen aandacht voor geweest, terwijl de mensen daar verschrikkingen hebben meegemaakt die tot de dag van vandaag hun neerslag hebben op de kinderen en kleinkinderen van deze slachtoffers.

De heer Graaff stelt dat de mensen uit de Jappenkampen geen zin hadden en daarom ook niet gelezen hebben over Auschwitz.

Dat de heer Brokken kampen als Dachau en Auschwitz negeert en dat dit opzettelijk weggelaten is uit het verhaal over de kampen in Indonesië.

Ik kan u verzekeren, als dochter van een slachtoffer van de Jappenkampen, ook deze mensen weten van de verschikkingen in de vernietigingskampen en menigeen heeft ook zo’n kamp bezocht. Zelf heb ik Buchenwald en Dachau bezocht. En ik kan u vertellen, ik begrijp heel goed wat voor gevolgen deze internering en ontberingen hebben op de volgende generaties. Behandeling van slachtoffers van de Jappenkampen wordt ook gegeven door dezelfde stichting die de slachtoffers van de Duitse vernietigingskampen behandeld en helpt.

De documentaire gaat over de kampen in Indonesië, dus het is niet zo vreemd dat de vernietigingskampen in Duitsland en Polen daarin niet vermeld worden.

Het stuk is ‘op de man’ geschreven, Dhr Brokken wordt neergezet als Jokkebrok en ik vind dat aanstootgevend.

Dit stuk kwetst ongelofelijk veel mensen, mensen die juist heel veel begrip hebben voor wat de mensen in de vernietigingskampen hebben doorstaan, maar die ook graag zelf erkenning zien voor wat hen of hun familie overkomen is. Na de oorlog is daar jaren geen begrip voor geweest.

Corine Hoedeman

Dochter van kampslachtoffer uit Jappenkamp Kampilie, kleindochter van kampslachtoffer uit Pare-Pare en Bolong (de hel op aarde).

