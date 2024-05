Rake klappen bij zoveelste ontruiming UvA

De ME heeft vandaag Roeterseiland weer eens ontruimd. Daarbij vielen rake klappen. Geen medelijden mee, want het is gewelddadig, antisemitisch tuig. De beweging is allang overgenomen door het meest autoritaire deel van links: trotskisten, nepanarchisten en neomaoïstische activisten van Rood en BIJ1. Het deel van links dus dat 1000x meer sympathie heeft voor Hamas dan voor Biden. De lange lat erover.

Reminder voor iedereen die altijd zegt dat radicaal rechts slecht met de pers omgaat: ze hebben mij nog nooit met een vinger aangeraakt. Joe. https://t.co/YJRvQpMQSU — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) May 13, 2024

Volgens een bewaker hebben de demonstranten het gebouw verlaten, een gesloopte kantine blijft achterhttps://t.co/U58g7yYrQM pic.twitter.com/3WguCE1hPv — AT5 (@AT5) May 13, 2024

Vernielingen op de zesde etage van REC-ABCD. pic.twitter.com/LKZPf1DRNU — Folia (@Folia) May 13, 2024

Uitgelichte afbeelding: Na de pogrom van Hamas – By Kobi Gideon / Government Press Office of Israel, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138950791