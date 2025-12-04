Racistische tirade Trump tegen Somaliërs

Donald Trump heeft Somalische immigranten in Minnesota afgeschilderd als “vuilnis” dat hij niet in het land wil hebben omdat ze massaal fraude zouden plegen.

Trump verwees naar een recent onthuld schandaal in Minnesota. Tientallen Somalische immigranten in Minnesota zijn aangeklaagd voor fraude omdat ze naar verluidt ruim 1 miljard dollar zouden hebben gestolen uit sociale zekerheids- en hulpprogramma’s, waaronder COVID-19-pandemiehulp. Tot dusverre zijn 59 mensen veroordeeld, in overgrote meerderheid mensen van Somalische afkomst. Bij die fraude gaat het niet om een paar dagen per week beunen, maar om grootschalige, georganiseerde oplichting.

Voor de Republikeinen is de fraude natuurlijk een godsgeschenk. In 2026 zijn er gouverneursverkiezingen in Minnesota en dit schandaal zou de Democratische gouverneur Tim Waltz weleens de politieke kop kunnen kosten. Bovendien levert het een perfect excuus de aanval te openen op Minnesota’s voor Amerikaanse begrippen heel royale sociale zekerheidsstelsel.

Voor Trump was het schandaal aanleiding nog een paar stappen verder te gaan dan die voorspelbare Republikeinse reactie en op te roepen tot etnische zuivering:

Somaliërs hebben die staat voor miljarden dollars opgelicht, miljarden, elk jaar, miljarden dollars, en ze dragen niets bij. De bijstand is ongeveer 88%. Ze dragen niets bij. Ik wil ze niet in ons land, ik zal eerlijk zijn. Iemand zei: oh, dat is niet politiek correct. Dat kan me niet schelen. Ik wil ze niet in ons land. Hun land is met reden waardeloos. Hun land is waardeloos, en we willen ze niet in ons land. Dat kan ik ook over andere landen zeggen. Dat kan ik ook over andere landen zeggen. We willen hun hulp niet. We moeten ons land herbouwen. Weet je, ons land bevindt zich op een keerpunt. Het kan slecht met ons aflopen. We bevinden ons op een keerpunt. Ik weet niet of mensen het erg vinden dat ik dat zeg, maar ik zeg het toch, we kunnen de ene of de andere kant opgaan. En we gaan de verkeerde kant op. We blijven rotzooi ons land binnenhalen. Elon Omar [hij bedoelt Ilhan Omar, heel freudiaans dit] is rotzooi. Zij is rotzooi. Haar vrienden zijn rotzooi. Dit zijn mensen die werken. Dit zijn mensen die zeggen: kom op, laten we deze plek geweldig maken. Dit zijn mensen die niets anders doen dan klagen. Ze klagen. En waar ze vandaan komen, hebben ze niets. Weet je, ze komen uit het paradijs. En ze zeggen: dit is geen paradijs. Maar als ze uit de hel komen en ze klagen en doen niets anders dan zeuren, dan willen we ze niet in ons land. Laat ze teruggaan naar waar ze vandaan komen en het daar oplossen. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u. Dank u.

Het zal me een zorg zijn wat er met de antisemitische Hamaspropagandiste Ilhan Omar gebeurt, maar alle 80.000 Somaliërs in Minnesota verantwoordelijk stellen voor de daden van een kleine minderheid en vervolgens oproepen tot etnische zuivering, is nog even van een heel andere orde. Dark times ahead voor de Somalische gemeenschap in de VS.

Uitgelichte afbeelding: A Somali cultural event hosted by the Somali Student Association at the University of Minnesota. – By Diri0010 – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7339053