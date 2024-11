Zijn muzikale activiteiten beslaan zeven decennia. Gisteren is hij overleden op 91-jarige leeftijd. Quincy Jones, dirigent, arrangeur, producer, auteur, muzikant. Een uitlui is eigenlijk onbegonnen werk.

Pyts keuze:



Moanin’, Ray Charles, arrangement Quincy Jones

Als orkestleider, mijn keuze:



Jive samba, oorspronkelijk van Cannonball Adderley, met wie hij eerder had samengewerkt

Dit album dat hij heeft geproduceerd kon toch moeilijk over het hoofd gezien worden. Laurents keuze:



Beat it, Michael Jackson

De arrangeur van een vroege Lesley Gore was voor Jet030 onontkoombaar met dit nummer:



You don’t own me

Als we toch Lesley Gore mede in het zonnetje zetten smokkel ik dit prachtige nummer er ook bij:



You’ve come back

Hij ruste in vrede.

