Queer Amsterdam ontpopt zich als antisemitisch genootschap

Het was “ophef” toen de organisatoren van de zogeheten Pridewalk van 20 juli aanstaande in Amsterdam lieten weten:

Wij tolereren geen enkele vorm van racisme, anti-zwart racisme, seksisme, validisme, zionisme*, islam fobie, homo-en transfobie, vetfobie, haat of bejegening tegen sekswerkers en antisemitisme.

Organisatoren zijn zowel tegen antisemitisme als tegen zionisme, zeggen ze. De typische redenering: “je hebt ook goede Joden: antizionistische”. Daar verwijzen ze bij Queer Amsterdam dan ook naar. Opmerkelijk: iedereen mag zwelgen in zelfbeklag over haat en fobie (op zijn “Amerikaans”, u weet wel, van dat werelddeel dat zo onschuldig bevolkt is geraakt), behalve Joden. Een Jood die achter Israël staat is een zionist en dat mag niet. Op Instagram zegt de club in het Engels dat Israëlische vlaggen bij de Pride Walk niet toegestaan zijn.

Er staat ook nog wat dekoloniale wartaal op de site wat betreft de “doelstellingen” van Queer Amsterdam. Ach, wat verlang ik terug naar de tijd van de Rooie Flikkers, waar onze dierbare vriend Willem LRD bij hoorde.En hoe zit het ook alweer met de joodse club Sjalhomo?

Toen het in de publiciteit kwam werd er in de Amsterdamse politiek niet vriendelijk gereageerd. Nogal wiedes, Halsema heeft nog niet lang geleden gezegd dat Amsterdam joods is. Overdreven wellicht, maar de stad draagt de historie mee – inclusief de eerste “homoroman” in de Nederlandse taal, Pijpelijntjes van Jacob Israël de Haan, van wie de versregel “Naar vriendschap zo een mateloos verlangen” op het Homomonument is. De Haan, zionist en homo, verhuisd naar Jeruzalem waar hij met mijm’rende stem “Amsterdam, Amsterdam” sprak.

VVD-fractievoorzitter Daan Wijnants sprak al snel van Jodenhaat. “Ongelofelijk hoe openlijk antisemitisme kan zijn”, schreef hij. Hij noemde het besluit ‘schandalig en onacceptabel.’ Gisteren liet hij weten naar aanleiding van de oproep om de vlaggen te weren raadsvragen te stellen. Niet snel [bedoeld wordt ongetwijfeld: niet lang – AJvdk] daarna kwam burgemeester Femke Halsema met de reactie het eveneens ‘onacceptabel’ te vinden. Daarnaast mag, volgens Halsema, een organisatie van een manifestatie deelnemers niet verbieden om zich te uiten. “Vrijheid van demonstreren geeft geen recht op het opleggen van censuur aan demonstranten. Een organisatie mag mensen die willen meelopen dus niet verbieden om zich te uiten.”

Een woordvoerder van Queer Amsterdam toont zich geschrokken over “de ophef’:

Volgens De Ruijter was de zin ‘note: no Israeli flags allowed’ vooral bedoeld om het standpunt van Queer Amsterdam ten opzichte van “de zionistische praktijken kenbaar te maken, die hebben geleid tot de huidige onderdrukking van het Palestijnse volk”. “Wij willen een wereld waarin iedereen zichzelf kan zijn en vrij kan liefhebben en leven.” AT5

Alsof het daarmee goedgepraat is. Er wordt niets gezegd over – bijvoorbeeld – de vlag van Oeganda of Zimbabwe, Iran of Afghanistan etcetera etcetera. Of het Palestina van Hamas waar je je queere leven niet zeker zult zijn. Queer Amsterdam is een antisemitische huichelbende. Erg genoeg dat ik bepaald niet politieke vrienden van VVD en GroenLinks in dit verband instemmend moet citeren. Maar Queer Amsterdam kan met gemak als ultrarechts aangeduid worden.