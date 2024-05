PVV’er Markuszower toont ‘per ongeluk’ conceptakkoord

PVV’er Gidi Markuszower liet zich vandaag (uiteraard geheel per ongeluk) fotograferen met een concept-akkoord. Het is onduidelijk of het een concept-akkoord van de 4 formerende partijen is of een voorstel van de PVV. Ik vermoed het laatste, maar je weet maar nooit..

Een deel van de tekst is niet leesbaar, maar wat (natuurlijk opnieuw onopzettelijk) wél leesbaar is bestaat vooral uit platitudes over “boeren en vissers die geen toekomst meer zien” (voor de agrolobby BBB) en “rechtszekerheid” (voor NSC).

Wél goed leesbaar: vanaf 2025 “PM (pro memorie, nog te bepalen) miljard” lastenverlichting voor middeninkomens en ‘mensen die in de knel zitten’. Dat laatste kan natuurlijk van alles betekenen.

Ook duidelijk leesbaar: “het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op…tie ooit”. M.a.w: men gaat de grenzen opzoeken van de internationale verdragen waaraan Nederland gebonden is. Hier en daar gaat men testen in hoeverre de EU en de rechterlijke macht bereid zijn die grenzen te verdedigen.

De onderhandelaars moeten er deze week uit zien te komen. De informateurs moeten uiterlijk 15 mei hun eindverslag presenteren.

Waar die lastenverlichting van betaald moet worden is niet duidelijk, veel financiële ruimte is er niet. Gokje mijnerzijds: ontwikkelingssamenwerking en cultuur, mogelijk ook de NPO. De jarenlange gratis reclame voor extreemrechts gaat de NPO waarschijnlijk niet redden. There’s a lesson hidden somewhere in the carnage.

Leukste reactie tot nu toe:

Dus iemand loopt opzichtig te paraderen met snoepgoed voor de eigen kiezers. En in plaats dat de pers iets zegt als: ‘leuk geprobeerd, maar je dacht toch niet dat we gek zijn?’ is de reactie: ‘wacht, we zetten het wel even groot in onze etalage!’ Hou op met me hoor#formatie — Esther Ouwehand (@estherouwehand) May 6, 2024



Foto bij de NOS. Wij durven zelfs geen tweet te plaatsen, want dan komt een of andere maffe fotograaf weer met een claim van 100.000 euro omdat we zijn tijdloze meesterwerk gejat zouden hebben.

Uitgelichte afbeelding: Door Rijksoverheid/Phil Nijhuis – https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inhoud/archief-prinsjesdag/fotos-prinsjesdag-2014/hoedjesparade-2014, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35446773