PVV en GL-PvdA verliezen fors in peiling EenVandaag, D66 veruit de grootste

Het gaat niet goed met GL-PvdA en de PVV. In de eerste zetelpeiling van EenVandaag na de verkiezingen verliezen beide partijen vier zetels. De PVV staat bij EenVandaag op 22 zetels, GL-PvdA op 16.

Grote winnaar is D66 dat uitkomt op 31 zetels. Helaas doet ook FVD het prima: Baudet’s hobbyclubje/geldinzamelingsproject stijgt naar 10 zetels. Het CDA gaat van 18 naar 20 zetels, de VVD van 22 naar 20. JA21 blijft stabiel op 9 zetels.De andere partijen blijven met maximaal 4 zetels marginaal.

De winst van D66 is grotendeels afkomstig van GL-PvdA. Waar de winst van FVD vandaan komt laat zich natuurlijk niet moeilijk raden.

Bron: EenVandaag

Uitgelichte afbeelding: Door Husky – Eigen werk, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73980745