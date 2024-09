PvdA/GL neemt afstand van geschifte ‘antizionisten’ in eigen gelederen

Binnen PvdA/GL circuleert momenteel een oproep Hamas en enkele andere Palestijnse terreurorganisaties te erkennen als ‘sociale en politieke verzetsorganisaties’. Daarnaast wordt in nauwelijks verhulde termen het bestaansrecht van Israël ontkend.

Het is me niet bekend wie de mensen achter deze verklaring zijn, maar vermoedelijk moeten we die zoeken in de hoek van Dwars, de postkoloniale/stalinistische jongerenorganisatie van GL

PvdA/GL heeft inmiddels bij monde van Kamerlid Kati Piri formeel afstand genomen van deze tekst:

Er gaat op dit moment een brief rond van een aantal leden waarin het bestaansrecht van Israël wordt ontkend en Hamas als een legitieme verzetsgroep wordt aangeduid. 1/ Dat is voor ons onacceptabel. Hamas is een terreurorganisatie en Israël heeft het recht om te bestaan. — Kati Piri (@KatiPiri) September 10, 2024



Allemaal goed en wel, maar de partij heeft dit monster natuurlijk zélf gecreëerd door nooit formeel afstand te nemen van de antisemieten antizionisten die de pogrom van Hamas op 7 oktober 2023 vergoelijkten of zelfs toejuichten. Het wordt hoog tijd dat PvdA en GL eens opruiming houden in de eigen gelederen. Snijd om te beginnen de band met Dwars maar eens door. Praten we daarna verder.

Uitgelichte afbeelding: By Kobi Gideon / Government Press Office, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=138951085