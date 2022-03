Protestsong du jour: Lied der Verfolgten

Lied der Verfolgten, een tekst geschreven door de Duitse schrijver Friedrich von Sallet, die leefde van 1812 tot 1843. Hij schreef kritische teksten over de onderdrukking die in Duitsland in die tijd heerste. Het is veel later van muziek voorzien door de linkse liedjeszanger Dieter Süverkrüp, die het in 1973 op zijn album 1848 (Lieder der Deutschen Revolution) uitbracht.

Hier zingt en speelt Peter Storm het. Hij draagt zijn versie graag op aan de dappere demonstranten in Moskou en St Petersburg die zware onderdrukking trotseren om zich tegen Poetins agressie-oorlog uit te spreken.

– Uitgeliche afbeelding: By Unknown author – Self-scanned, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4956557