Proost! Horst Mahler overleden

De carrière van deze advocaat is buitengewoon illustratief als het erom gaat om snijlijnen en hellend vlak tussen het anti-imperialisme, anti-zionisme, antisemitisme en neo-nazisme te verduidelijken. Horst Mahler was aanvankelijk mede-oprichter van de Rote Armee Fraktion, en zat jarenlang gevangen wegens zijn betrokkenheid bij bevrijdingsacties van gevangenen en bankovervallen. Nadat hij in 1980 vervroegd was vrijgelaten ontwikkelde hij zich tot Holocaust-ontkenner en neonazi, waarbij hij opmerkte dat hij nooit wezenlijk van standpunt was veranderd en dat zijn nieuwe rechtse perspectief het logische gevolg was van zijn eerdere anti-imperialistische standpunten.

De RAF was inderdaad van mening dat West-Duitsland niet zozeer bevrijd was van de nazi’s, maar dat in ieder geval het Westelijke deel door de geallieerden (en in het bijzonder door de Amerikanen) was bezet. Zo bezien diende de Vietnam-oorlog voor een deel van de toenmalige jonge Duitsers wellicht als een Ersatz voor gekrenkte Duitse nationale trots wegens het verlies van de nationale soevereiniteit. Mahler vond dat hij steeds voor het Duitse volk heeft gestreden en tegen dezelfde vijanden: de Amerikanen en de zionisten.

Vanaf de jaren negentig zat Horst Mahler wederom en meerdere malen in Duitse gevangenissen, nu echter wegens Holocaust-ontkenning en de verspreiding van nazistische propaganda. Zijn laatste straf probeerde hij in 2017 tevergeefs te ontlopen door in Hongarije asiel aan te vragen. Sinds het voorjaar 2023 werden de nog lopende juridische procedures tegen hem stopgezet wegens zijn gezondheidstoestand. Of zoals het blad Jungle World fijntjes opmerkte: het bericht dat hij op vrije voeten was gesteld klopte niet helemaal, aangezien allebei zijn onderbenen waren geamputeerd. Wanneer je de straffen voor zijn betrokkenheid bij de RAF en die voor nazi-propaganda bij elkaar optelt heeft hij ongeveer twintig jaar in de bak gezeten. Hij stierf op 27 juli jongstleden in Berlijn.

