Horst Mahler overleden: van medeoprichter van de RAF tot neonazi

Horst Mahler is volgens zijn advocaat Jan Dollwetzel afgelopen nacht op 89-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Berlijn. Mahler heeft een merkwaardige politieke ontwikkeling doorgemaakt: van medeoprichter van de Rote Armee Fraktion (RAF) tot Holocaustontkenner en neonazi.

De in 1936 geboren Mahler studeerde Rechten aan de Freie Universität in Berlijn. Hij werd lid van de SPD, maar die partij schopte hem op straat toen hij zich aansloot bij de radicaallinkse Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS).

Mahler was een voortreffelijke en succesvolle advocaat, die vaak radicaallinkse activisten verdedigde. Zijn bekendste cliënt was Andreas Baader, die in 1969 voor de rechter moest verschijnen wegens brandstichting in een warenhuis. In 1970 kreeg Mahler zelf een gevangenissstraf opgelegd wegens zijn aandeel in de rellen na de aanslag op studentenleider Rudi Dutschke.

Na zijn ontslag uit de gevangenis vertrok Mahler samen met Baader, Gudrun Ensslin en Ulrike Meinhof naar een Palestijns trainingskamp in Jordanië voor een militaire training. De verwende Duitse burgerkinderen ontdekten al snel dat het verblijf in het trainingskamp iets minder romantisch was dan ze hadden gedacht en in september 1970 reisde het gezelschap weer terug naar Duitsland. Baader: “Das machen wir nicht weiter mit, das Robben auf dem Boden. Das brauchen wir als Stadtguerilla doch überhaupt nicht”.

Een maand later werd Mahler gearresteerd. In 1973(!) werd Mahler wegens deelname aan verschillende bankovervallen met “een linksterroristische achtergrond” veroordeeld tot 14 jaar gevangenisstraf. In de gevangenis sloot Mahler zich aan bij de maoïstische KPD/ML. Andreas Baader had Mahler altijd al beschouwd als een kleinburgerlijke poseur en greep de gelegenheid aan om zijn voormalige bondgenoot uit de RAF te gooien.

In 1980 kwam Mahler vervroegd vrij en in 1988 kon hij met de hulp van zijn goede vriend Gerhard Schröder zijn beroep als advocaat weer oppakken.

Politiek schoof Mahler steeds meer op naar rechts, wat er uiteindelijk in in resulteerde dat hij zich aansloot bij de extreemrechtse NPD. Hij werd een felle antisemiet en Holocaustontkenner, wilde alle “niet-Duitsers” zonder pardon het land uitgooien, eiste de instelling van een Groot-Duits Rijk en ondersteunde een “nationale revolutie”. In 2003 stapte hij zelfs uit de NPD omdat hij die partij te gematigd vond.

In 2009 verdween Mahler weer achter de tralies, dit keer wegens Holocaustontkenning en bagatellisering van nazimisdaden. Mahler besloot zijn verblijf in de gevangenis te gebruiken om zijn ideeën op papier te zetten, maar het uit die bezigheidstherapie resulterende boek werd nog vóór de publicatie verboden.

In 2018 werd bij Mahler het rechteronderbeen geamputeerd. De rechtbank besloot echter dat hij in de gevangenis moest blijven omdat Mahler “een gevaar voor de openbare veiligheid” zou zijn. In oktober 2020 werd hij alsnog op vrije voeten gesteld, maar het werd hem verboden zonder voorafgaande toestemming iets te publiceren op internet. Pogingen hem weer in de gevangenis te krijgen werden door de rechtbank om “humanitaire redenen” afgewezen.

Uitgelichte afbeelding: Horst Mahler (links) – Door Herder3 – Eigen werk, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9373102