‘Project 2025’: rechtse denktank stelt wensenlijst op voor terugdraaien klimaatmaatregelen

De halve wereld staat in de fik, maar een alliantie van rechtse groepen meent blijkbaar dat de tijd rijp is een manifest te publiceren waarin wordt aangegeven hoe een Republikeinse president het federale klimaatbeleid dient te ontmantelen.

Het initiatief voor het schrijven van het manifest is genomen door de beruchte radicaalrechtse denktank Heritage Foundation, die banden heeft met – dit zag je vast niet aankomen – de fossielebrandstofmiljardair Charles Koch.

In het bijna 1000 pagina’s tellende manifest wordt voorgesteld de macht van de federale overheid fors in te perken. Op de gebruikelijke zalvende toon wordt beweerd dat het erom gaat Het Volk De Macht Terug Te Geven, maar dat is natuurlijk onzin. De voorstellen zijn erop gericht de macht van het bedrijfsleven – en met name dat van de fossiele industrie – aanzienlijk te vergroten.

Uiteraard staat de ontmanteling van het klimaatbeleid hoog op de agenda van de loopjongens van de fossiele industrie. Zo wordt o.a. voorgesteld drie agentschappen die een cruciale rol spelen in de energietransitie volledig te ontmantelen.

Another chapter focuses on gutting the Environmental Protection Agency (EPA) and moving it away from its focus on the climate crisis. It proposes cutting the agency’s environmental justice and public engagement functions, while shrinking it as a whole by terminating new hires in “low-value programs”, E&E News reported. The proposal was written Mandy Gunasekara, who was the former chief of staff at the EPA under Trump.