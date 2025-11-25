Proces tegen militante antifascisten begint in Dresden

In Dresden is het proces begonnen tegen zeven leden van de militante antifascistische groep Antifa Ost. Ze worden ervan verdacht diverse rechtsextremisten aangevallen en zwaar mishandeld te hebben.

Volgens het OM zat de groep achter een aantal aanslagen in Duitsland en Hongarije tussen 2018 en 2023. In februari ’23 zouden de verdachten in Boedapest een aantal deelnemers aan de “Dag van de Eer” in elkaar geslagen hebben. Tijdens de “Dag van de Eer” herdenken neonazi’s jaarlijks de eenheden van de SS en het reguliere Duitse legers die in 1945 in Boedapest omsingeld werden door het Rode Leger.

Jaarlijks wordt er ook een antifascistische tegendemonstratie georganiseerd. Voor de leden van Antifa Ost was een (min of meer) vreedzame tegendemonstratie niet voldoende. De groep ging actief op zoek naar los rondlopende neonazi’s, die vervolgens zwaar mishandeld werden.

Ook in Duitsland zélf werden diverse neonazi’s aangevallen en mishandeld. Onder de slachtoffers bevond zich Leon Ringl, de leider van de gewelddadige neonazi-knokploeg “Knockout 51” (what’s in a name). Het zal je duidelijk zijn dat Ringl zélf ook allesbehalve een heilige is.

In 2023 heeft Hongarije een internationaal opsporingsbericht uitgevaardigd voor een aantal antifascisten die betrokken zouden zijn geweest bij de aanslagen in Boedapest. Eén van hen, Maja T., werd in hetzefde jaar opgepakt en uitgeleverd aan Hongarije.

De hoofdverdachte en vermeend leider van Antifa Ost, Johann G., was geruime tijd voortvluchtig, maar werd eerder dit jaar alsnog gearresteerd.

Het OM beschuldigt de verdachten van deelname aan een criminele organisatie, zware mishandeling en twee gevallen van poging tot moord. Die laatste beschuldiging is gebaseerd op aanvallen in Erfurt und Dessau-Roßlau, waarbij de slachtoffers met hamers op het hoofd geslagen werden. Het leidde er toe dat de slachtoffers levensgevaarlijk gewond raakten en op de intensive care opgenomen moesten worden.

Antifa Ost werd onlangs door de VS aangemerkt als terroristische organisatie. Hongarije had dat eerder al gedaan.

Het kan overigens niet genoeg benadrukt worden dat Antifa Ost ontstaan is in de heel bijzondere omstandigheden in het oosten van Duitsland, waar extreemrechts geweld aan de orde van de dag is. Ook veel gekende antifascisten en linkse politici waren en zijn slachtoffers van extreemrechts geweld. Het maakt de acties van Antifa Ost niet minder geschift, verwerpelijk en contraproductief, maar wél enigszins begrijpelijk.

Uitgebreide beschouwing bij taz.

Uitgelichte afbeelding: By 7C0 – https://www.flickr.com/photos/39453974@N04/50601848022/, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=97573848