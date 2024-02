Proces tegen antifascisten in Boedapest

In Boedapest loopt al langere tijd een proces tegen een aantal antifascisten die ervan worden verdacht in februari 2023 (vermeende) fascisten zwaar mishandeld te hebben.

Begin februari 2023 verzamelden zich in een bos bij de historische Burchtheuvel van Boeda enkele honderden fascisten om de Slag om Boedapest te herdenken. De poging van soldaten van de Wehrmacht, de Waffen-SS en het Hongaarse leger te ontsnappen uit de door het Rode Leger omsingelde stad wordt door oude en nieuwe nazi’s al decennia gevierd als een ‘eredag’.

De regering Orbán had de bijeenkomst verboden, maar daar trokken de nazi’s zich niks van aan. Een bijeenkomst van antifascistische activisten was wél toegestaan.

Na afloop van de nazi-bijeenkomst werd een achttal mensen in elkaar geslagen door antifascisten. Vier van de slachtoffers raakten daarbij zwaar gewond. Volgens de antifascisten waren de slachtoffers neonazi’s, maar volgens de rechtse pers waren het grotendeels onschuldige passanten, een verhaal dat vrijwel kritiekloos werd overgenomen door de burgerlijke pers in de rest van Europa.

Het was – voorzichtig uitgedrukt – natuurlijk geen handige actie, maar een aantal slachtoffers is heel wat minder onschuldig dan de rechtse pers doet voorkomen. Zo is volgens taz ene László Dudog een beruchte neonazi:

Foto’s waarover de taz beschikt, tonen hem zelfs in een duidelijk rechts-extremistisch licht. Op één foto draagt ​​hij een T-shirt van het neonazistische netwerk Blood and Honour, dat in Duitsland al jaren verboden is. Volgens taz-informatie staat hij hier bekend onder de naam Csöpi en behoort hij tot het leidende kader in Hongarije. Op een andere foto is hij te zien in een T-shirt dat de nazi Rudolf Hess beschrijft als een ‘martelaar voor de vrede’.

En hoe rechts zijn band Divízió 88 is, blijkt uit hun nummer ‘Halálgyár’, wat ‘Fabriek des doods’ betekent. In de song wordt gesproken over “verkoolde kinderen en gemartelde Joodse hoeren”. Het is in Hongarije verboden.