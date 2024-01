Primeur in Vlaanderen: eerste coöperatief bos

Dilbeek krijgt het eerste coöperatieve bos in Vlaanderen. Het grote verschil met andere initiatieven: wie een aandeel koopt, kan niet alleen actief meehelpen maar blijft ook wettelijk mede-eigenaar van het bos.

Wil je als particulier dat er meer bossen komen in Vlaanderen, dan kon je al giften doen aan projecten of natuurlijk zelf bosgrond aankopen. Het nieuwe concept biedt een beetje van beiden: geïnteresseerden kopen een of meerdere aandelen in de coöperatieve Meer Bos. Die zoekt met de ingezamelde middelen interessante gronden en bebost die.

– Uitgelichte afbeelding: Photo by Tom Geerts on Unsplash

Afgebeeld is een bos bij Dilbeek, niet het genoemde bos naar wij weten