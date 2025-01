President van Colombia schrijft aan Trump

Colombia heeft twee deportatievliegtuigen niet toegelaten – de Colombianen werden onwaardig behandeld, was het bezwaar – en Trump reageert meteen met een importheffing van 25%, volgende week te verhogen tot 50%. Gaat dit echt zo gemakkelijk? Zo ja, dan zal het te merken zijn aan de koffieprijs, waarvoor het stemvee hem hartelijk kan danken.

Dit is de Spaanse tweet die de president van Colombia, Gustavo Petro, tot Trump gericht heeft.

Trump, a mi no me gusta mucho viajar a los EEUU, es un poco aburridor, pero confieso que hay cosas meritorias, me gusta ir a los barrios negros de Washington, allí ví una lucha entera en la capital de los EEUU entre negros y latinos con barricadas, que me pareció una pendejada,… — Gustavo Petro (@petrogustavo) January 26, 2025

Kunstmatige vertaling in het Engels, in twee delen:

De regering van Colombia had begin vorige eeuw geen zin de VS het beheer over het te graven Panamakanaal te geven. Geen probleem. Plotseling kwam er een afscheidingsbeweging in de landengte die zich onafhankelijk verklaarde onder de naam Panamá en de zone aan de VS weggaf. Daar kreeg men later spijt van en de VS hebben het beheer opgegeven. Maar niet dan nadat het land nog eens even bezet is geweest in 1989 waarbij de president ontvoerd is. En nu wil Trump de zone ook nog terug.

Of Petro hiermee zijn doodvonnis tekent, zoals Allende, die hij uitdrukkelijk noemt, we zullen zien.

