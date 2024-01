Prepunkklassieker du jour: The Next Big Thing

Richard Blum, alias Handsome Dick Manitoba, heeft vandaag de leeftijd van 69 jaar bereikt. Van harte en nog vele jaren, Dick!

Manitoba verwierf zich in de jaren ’70 faam als mascotte en leadzanger van de New Yorkse pre-punkband The Dictators. Over de artistieke kwaliteiten van The Dictators zijn de meningen verdeeld. Dave Marsh vond het helemaal niks en gaf het debuutalbun Go Girl Crazy! nul punten, maar veel vroege punkbands zeiden beïnvloed te zijn door Manitoba en zijn maatjes. Zelf kan ik er prima naar luisteren, al zijn de humoristisch bedoelde teksten soms wel héél erg melig.

[Intro]I didn’t have to do that, you knowI didn’t have to show up hereWith my vast financial holdingsI could’ve been basking in the sun in FloridaThis is just a hobby for meNothing, you hearA hobby

[Verse 1]

I used to shiver in the wings

But then I was young

I used to shiver in the wings

Till I found my own tongue

[Chorus]

I sock ‘em everywhere that I sing

Cause you know baby

I’m the Next Big Thing

[Verse 2]

I knocked ‘em dead in Dallas

And I didn’t pay my dues

Yeah, I knocked ‘em dead in Dallas

They didn’t know we were Jews