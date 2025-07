Postpunkklassieker du jour: Swan Lake

Opgedragen aan John Lydon’s moeder, die leed aan kanker. Lydon’s moeder had hem gevraagd een ‘discosong’ te componeren voor haar begrafenis. Lydon voldeed aan haar verzoek, maar veranderde voor het album Metal Box de titel van de song van Death Disco in Swan Lake, een verwijzing naar het ballet Het Zwanenmeer van Tsjaikovsky. Gitarist Keith Levene speelt het motief van Tsjaikovsky’s ballet op zijn geheel eigen, unieke wijze. Er bestaan drie verschillende versies van de song: een 7“ single, een uitgebreide 12” mix (beiden getiteld Death Disco) en deze albumversie.

Seeing in your eyes

Words can never say the way

Told me in your eyes

Final in a fade

Never no more hope away

Final in a fade

Seeing in your eyes

Seeing in your eyes

Never really know, never realize

Silence in your eyes

Silence in your eyes

Never really know, till it’s gone away

Never realize

The silence in your eyes

Seen it in your eyes

Seen it in your eyes

Never no more hope away

Final in a fade

Watch her slowly die

Saw it in her eyes

Choking on a bed

Flowers rotting dead

Seen it in her eyes

Ending in a day

Silence was a way

Seeing in your eyes

Seeing in your eyes

Seeing in your eyes

I’m seeing through my eyes

Words cannot express…

Uitgelichte afbeelding: Keith Levene en John Lydon in 1980 – By Acroterion – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=143707659