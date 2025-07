Postpunkklassieker du jour: Seele Brennt

Voor de één is Einstürzende Neubauten niet meer dan structuur- en betekenisloze herrie (‘iedereen kan dit!’), voor de ander is het de meest revolutionaire band van de jaren ’80. Zelf hang ik daar een beetje tussenin. Soms kan ik er geen structuur in ontdekken (ze rammen er maar wat op los), maar vaak vind je tussen alle chaos ook onversneden juweeltjes. Seele Brennt is afkomstig van ½ Mensch, het derde album van de band. Het is een stuk toegankelijker dan de eerste beide albums, en een goede introductie tot het oeuvre van Einstürzende Neubauten.

Ich bin die umsturzlerische Liebe,

Der Gegensex

Jeder Tag kostet mich Wunden,

Dabei bin ich schon jetzt

Zerschunden und vollig blutverschmiert

Du fangst im Taxi an zu heulen

Blo? weil ich sage,

Dass ich bei dem Konsum

In zwei Jahren tot bin

Alle Idole mussen sterben (Lachen)

Meine Seele brennt

Ich versteck’ mich, sitz’ in meinem Loch

Und warte auf die Traume, die mich retten (Kommen nicht)

Liebe ist ein Scheiterhaufen

Auf dem ich langsam aber sicher

Von innen her zum Rand verbrenne

Ich hab’ gekostet,

Bin zu weit gegangen,

Werd’ den Geschmack nicht los

Vielleicht ist nur entzundet

Vielleicht ist nur entzundet, was da brennt

An Stelle meiner Seele

An der Stelle meiner Seele

Meine Seele brennt!

Uitgelichte afbeelding: By Estevoaei at Galician Wikipedia – Transferred from gl.wikipedia to Commons.(Original text: self made), CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3994984