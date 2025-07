Postpunkklassieker du jour: Knife Slits Water

Een fraaie stukje post-punk funk met een morbide tekst over een moordenaar die op het punt staat geëxecuteerd te worden. A Certain Ratio was één van de eerste (de Gang of Four was misschien nog nét iets eerder) Britse postpunkbands die funkinvloeden importeerde. A Certain Ratio is nooit écht commercieel doorgebroken (al deed ze het goed op de indie charts), maar de band oefende grote invloed uit op o.a. de Talking Heads en ‘Madchester’ bands als The Stone Roses en Happy Mondays.

Who sold that knife to me?

Life fingers

They cut off them

Bring it home to me

Dear

It glistens dear

Bring tight skin

Cut till they crawl

Flicked to the pavement

Let it fall

I’m home dear

It glistens dear

Who sold that knife to me?

Like death- her ring

Home again

Bring it home with me

Dear

It glistens dear

Glistens, dear, damn

Da-da

Damn

Know that you fell for me

Hold out your hand

Goodnight, you sing, tonight, give

I brought it home with me

Dear

It glistens dear

Hold me gently

Flip the switch

Come quickly

Never (unintelligible)

Bring it home to me

Bring it home to me

Dear

Ah-ah-ah-ah

Dear

Bring it home to me

Bring it home to me, dear

Ah-ha

Bring it home to me

Ah-ha

Bring it

Ah-ha

Bring it home

Dear

(Croaked moaning)

Come to me

Dear

Bring it home to me

Dear

Bring it home to me dear

Bring it home to me

Bring it home to me dear

(Croaked morning)



Uitgelichte afbeelding: By Joe Vitale 5 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=131059230