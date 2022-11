PostNL wil medewerkers stakingsrecht ontnemen

PostNL heeft een kort geding aangespannen tegen de FNV. Het bedrijf eist dat de rechter stakingen verbiedt.

PostNL en de vakbonden onderhandelen al sinds augustus over een nieuwe CAO. Die onderhandelingen zijn inmiddels vastgelopen.

PostNL zegt bang te zijn dat medische post en rouwberichten niet bezorgd worden als de arbeiders gaan staken. Daar vallen natuurlijk best afspraken over te maken, maar je moet toch wát als je een staking tegen wilt houden.

Volgens Mariska Exalto, bestuurder FNV Post en Pakketten, is het allemaal niet zo moeilijk: “Het is heel simpel. PostNL kan de staking zelf voorkomen door met een goede cao te komen. Dat betekent onder meer minimaal 14 euro per uur, lonen mee laten stijgen met de prijzen in de winkels, vaste banen in plaats van uitzend en een goede regeling om eerder te stoppen met werken voor mensen die het zware werk doen”.

Bron: FNV

